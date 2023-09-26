10-летний Сергей Терещенко из Новосибирска спел песню Электроника на шоу «Ты супер»

10-летний Сергей Терещенко из Новосибирска исполнил песню «Бьют часы на старой башне» на телешоу.

10-летний житель Новосибирска Сергей Терещенко прошёл в полуфинал шоу "Ты супер" на канале НТВ по воле всех членов жюри. В своём выступлении он исполнил композицию "Бьют часы на старой башне" из классического советского фильма "Приключения Электроника". Однако не только музыкальный талант направил внимание на мальчика, но и его история.

В ходе телевизионного выступления Сергей открылся перед публикой и рассказал о сложностях в своей семье. Его мать попала в тюрьму, когда ему было всего три года. Хоть женщина освободилась несколько лет назад, но отношения между ними так и не наладились. К сожалению, бабушке с Сергеем пришлось искать другое жильё. "Сначала было всё хорошо, а потом она начала отдаляться, отдаляться. А в этом году она вообще сказала, чтобы мы съехали", — рассказал на шоу мальчик. Отец Сергея также отбывал срок в тюрьме и не относится с сыном как можно ближе. Они встретились всего один раз.

На концертной площадке ведущий шоу пригласил на сцену знаменитого актёра Владимира Торсуева, исполнившего роль Электроника в известном фильме. Торсуев анонсировал совместный концерт с Сергеем Терещенко в Новосибирске.