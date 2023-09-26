13-я пенсия: когда получить, кому положена, правила выплат

На момент выхода публикации законопроект «О ежегодной выплате 13-й пенсии», внесённый 7 сентября 2023 года на рассмотрение Госдумы, находится на стадии согласования.

В случае принятия проекта и одобрения всех его пунктов со стороны правительства нашей страны, дополнительная, тринадцатая выплата будет выплачиваться пожилым россиянам ежегодно. Датой выплаты будет считаться день рождения гражданина РФ. Размер будет соответствовать привычной ежемесячной пенсии.

Автор законопроекта, вице-спикер Госдумы РФ от фракции ЛДПР, политик Борис Чернышов пояснил, что 13-я пенсия не будет выплачиваться одновременно всем пенсионерам. Каждый из получателей пенсионного пособия получит дополнительные деньги в день своего рождения, то есть в месяц, когда родился человек он может рассчитывать на две пенсии сразу. При этом спикер отметил, что на дополнительную выплату могут претендовать как неработающие (самая массовая категория), так и работающие пенсионеры России.

Многие депутаты заочно поддержали инициативу ЛДПР, высказав мнение, что она имеет под собой больше реальных оснований, чем предыдущие версии законопроекта. Но ряд экспертов сомневаются в одобрении идеи правительством страны. Так, директор центра конъюнктурных исследований высшей школы экономики Георгий Остапкович обратил внимание на уже имеющийся дефицит бюджета (на данный момент около 2,4 триллионов рублей), который должен стать источником финансирования 13-й пенсии.

По мнению эксперта, попытка государства доказать свою социальную ориентированность может быть провалена, поскольку уже сейчас, в уходящем году расходы страны снова превысили доходы. По самым скромным подсчётам, проект о 13-й пенсии потребует ежегодных расходов в размере 887,8 миллиардов рублей.

Однако если всё пройдёт без сучка и задоринки, то первые выплаты пожилым именинникам начнутся ещё до конца 2023 года.