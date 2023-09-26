20 человек с пистолетами и топорами устроили кровавое побоище в Уфе

В Уфе мигранты устроили драку с местными продавцами.

В Уфе на оптовой базе произошла массовая драка, в которой участвовали 20 человек, вооруженных пистолетами и топорами. В результате конфликта шесть человек получили серьезные травмы, один из них находится в реанимации. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

По данным издания, инцидент произошел на территории торговой базы на улице Садовой. Участники драки стреляли друг в друга из травматических пистолетов, а также нападали с топорами.

Прибывшие на место полицейские смогли остановить драку. Сотрудники изъяли с места девять гильз, шесть патронов, три топора, несколько балаклав и палки со следами крови.

Все участники драки утверждают, что конфликт начался из-за девушки, но следователи не верят в эту версию. Предположительно, мигранты устроили драку с местными продавцами за более выгодные торговые точки на оптовой базе.

В отношении участников драки возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия, совершённое группой лиц". Им грозит до четырёх лет колонии.