Авиакомпания развеяла главный миф вокруг посадки самолёта в поле под Новосибирском

Экстренная посадка пассажирского самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском оказалась не заслугой пилотов, а редким везением.

По обновлённым официальным данным компании-перевозчика, командир экипажа Airbus A320, выполнявшего рейс «Сочи-Омск» 12 сентября 2023 года принял не совсем верное решение о развороте на Новосибирск вместо экстренной посадки в Омском аэропорту, но осознал свой просчёт о повышенном расходе топлива слишком поздно. Однако жёсткая посадка завершилась успешно – все 167 пассажиров и члены экипажа живы и здоровы.

К обсуждению этой темы присоединились опытные эксперты в области пилотирования. Так, опытный пилот с сорокалетним стажем Владимир Сальников считает, что решение о смене направления и вынужденной посадке выглядит сомнительным с учетом предоставленных метеоданных. С ним вполне согласился бывший независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково», экс-конструктор ОКБ «Сухой», авиаэксперт Вадим Лукашевич, заявивший, что командир рейса «Сочи — Омск» Сергей Белов принял неверное решение.

Ещё более остро высказался о ситуации заслуженный пилот России Юрий Сытник, выразивший мнение «старого поколения» российской авиации. Экстренную посадку аэробуса в поле он называл «отвратительнейшим случаем», а экипаж «идиотами, которым на редкость повезло не убить пассажиров».