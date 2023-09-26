Что нужно сделать до 1 октября, чтобы пенсия увеличилась в 2024 году

Речь идёт о льготных категориях российских пенсионеров, которые традиционно делают выбор между соцпакетом и денежной прибавкой к текущей пенсии. Чтобы увеличить выплату, стоит поспешить и до 30 сентября 2023 года подать заявление в Соцфонд.

В нашей стране ряд категорий пенсионеров имеют право на набор социальных услуг. Среди них:

- дети с инвалидностью,

- инвалиды и ветераны войны,

- пенсионеры всех групп инвалидности,

- участники ВОВ,

- узники концлагерей,

- тыловики и блокадники,

- чернобыльцы.

В качестве господдержки им предлагают на выбор денежную доплату к пенсии (как правило, не очень большая сумма) или набор бесплатных соцуслуг, в который входят медицинское обслуживание, санаторное лечение, лекарства, проезд в общественном транспорте. Размер пакета в 2023 году составляет 1 469,74 рубля.

В случае, когда льготник решил отказаться от бесплатный соцуслуг, он должен заявить о замене пакета на денежную доплату через Соцфонд, МФЦ или Госуслуги (лично или через законного представителя по доверенности). По заверениям специалистов Социального фонда РФ, если успеть подать заявление до 30 сентября 2023 года, то первые выплаты начнут поступать с 1 января 2024 года, то есть через три месяца.