Дерматиты, экзема, псориаз: какие еще заболевания поджидают кожу осенью? — рассказывает дерматолог

С приходом похолодания у многих людей отмечается появление сухости кожи. Обостряются хронические болезни — псориаз, дерматиты, экземы. С чем это связано и как улучшить состояние кожи после лета — рассказывает Елена Сакеева врач дерматовенеролог многопрофильного медицинского центра ИНВИТРО.

При пониженной температуре сосуды нашей кожи сужаются, тем самым кожа получает меньше питания, снижается сало- и потоотделение и меняется состав гидро-липидной мантии кожи, то есть воды и липидов в эпидермисе (верхнем слое кожи) становится меньше, влага в коже перестает удерживаться, ухудшается обновление клеток кожи. Появляется сухость, чувство стянутости кожи, поверхностные микротрещины, шелушение и в худшем случае более глубокие трещины, болезненность. Ситуацию усугубляет сухость воздуха, центральное отопление, использование кондиционеров и локальных отопительных приборов.

Наступает сезонное обострение атопического дерматита, экземы, псориаза, ихтиоза и др. Также сухость кожи часто сопровождает такие заболевания как сахарный диабет, ангио- и нейропатити, гипотиреоз, онкологические заболевания, болезни крови, анемию. Кроме того, пересушивают нашу кожу синтетические ткани, мытье в горячей воде, нерациональное использование моющих средств и бытовой химии. Недостаток витаминов и белка также сказываются на состоянии кожи.

Для поддержания нормального уровня увлажненности кожи следует применять увлажнители воздуха, носить перчатки, пользоваться теплой, но не горячей водой. Слишком длительное пребывание в горячей воде разрушает липидный слой кожи. Для мытья лучше использовать средства с pH 5,5, сразу после мытья наносить увлажняющие средства. Синтетические масла и вазелин сушат и раздражают кожу.

Если сухость кожи связана с хроническими заболеваниями, необходимо подходить к решению проблемы комплексно. Спектр обследования для поиска скрытых проблем поможет определить врач дерматолог.