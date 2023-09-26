Горячая 23-летняя Юлия Колмакова представит Новосибирск на «Мисс России-2023»: что о ней известно

Сибирячка, снявшаяся в открытом купальнике, стесняется выходить на сцену и не знает, чем удивить жюри «Мисс России-2023».

Модель Юлия Колмакова выбрана в качестве представителя столицы Западной Сибири на главном конкурсе красоты в стране «Мисс России-2023». Финальная часть состязания самых красивых девушек нашей страны состоится в Москве 8 октября.

Нашей Юлии придется конкурировать с полусотней красивейших россиянок из разных регионов страны. По условиям участия каждая из них должна предварительно разместить видео-ролик со своей презентацией в группе конкурса красоты «ВКонтакте».

Наша землячка Юлия Колмакова уже выполнила это задание, где представила себя, как достаточно стеснительную натуру: «Могу охарактеризовать себя как открытого искреннего и доброго человека, умеющего жить здесь и сейчас . Но не знаю, чем буду удивлять жюри конкурса. Мне придётся побороть в себе стеснительность, чтобы выйти на сцену», пояснила она.

Однако стеснительность не помешала ей на днях принять участие в откровенной фотосессии, где её запечатлели в раздельном купальнике. Кадры фотосессии, которые в комментариях уже назвали «горячими», модель опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».