Грипп не пройдет незамеченным: в Новосибирске продолжается прививочная кампания

Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей и взрослых наблюдается в Новосибирске и Новосибирской области. Как сообщают специалисты, зарегистрированных случаев заражения гриппом нет.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска напоминает о значимости профилактической иммунизации, которая способна снизить риск заболевания гриппом, предотвратить тяжелое течение болезни и защитить от возможных осложнений.

Врачи заявляют, что сейчас самое оптимальное время для вакцинации, поскольку защитные антитела формируются в организме через 10-14 дней после прививки.

Медицинские организации Новосибирской области обеспечены достаточным количеством вакцин против гриппа отечественного производства, таких как «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Процедуру вакцинации можно провести в поликлиниках по месту жительства, а также на месте работы или в образовательных учреждениях, таких как детские сады, школы и вузы. Дополнительную информацию можно получить в медицинских учреждениях по месту прикрепления.

Важно подчеркнуть, что прививочная кампания против гриппа в Новосибирске является неотъемлемой частью связанных с общественным здоровьем инициатив, направленных на минимизацию рисков и последствий гриппа. Рекомендуется в общественных местах появляться в маске, а также обрабатывать руки антисептиком.

При симптомах заболевания обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением.

Только грамотная вакцинация и соблюдение мер предосторожности помогут обеспечить здоровье и благополучие населения города.