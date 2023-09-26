Как и когда правильно выкапывать картофель

Чтобы правильно и без потерь собрать урожай «второго хлеба», стоит учитывать особые лунные фазы, профессиональные агроприёмы и народные советы. Портал «Сиб.фм» публикует подробную инструкцию по грамотной копке картофеля, гарантирующей длительную лёжкость корнеплодов.

Начнем со сроков выкапывания картофеля, которые являются залогом длительного хранения урожая (невовремя собранный «второй хлеб» сгниёт даже в идеальных условиях хранения). Для определения сроков копки учитывается несколько факторов:

· окончательная зрелость (три недели от начала пожелтения нижних листьев картофельной ботвы);

· лунные фазы – идеально копать на растущей луне (в сентябре 2023 года самые благоприятные дни 26 и 30);

· предварительно скошенная ботва: косить лучше через 30 дней после цветения и за 7-10 дней до предполагаемой выкопки (нужно отступить от земли около 15-20 см).

После определения сроков необходимо внимательно следить за прогнозами погоды в регионе и приступить к копке в теплый и сухой день, за которым или перед ним не предвидится осадков.

Что касается правильного извлечения созревшего картофеля из земли, то агрономы согласны с народным мнением и единодушно рекомендуют пользоваться вилами или лопатой. Любителям современной агротехники (механических картофелекопателей) стоит быть готовыми к большому количеству порезанных клубней.