Когда и как правильно выкапывать морковь в 2023 году

Сладкие корнеплоды убираются с участка традиционно в финале дачного сезона. Портал «Сиб.фм» публикует сроки и способы сбора морковного урожая в текущем году.

Как правило, морковь выкапывают с грядок, начиная со середины сентября и заканчивая серединой октября (зависит от сорта: раннеспелые, средне- позднеспелые и варьируются от 60 до 80 дней). Лучшими днями для этого считаются особые дни лунного календаря. Также гарантируют длительную сохранность плодов внешние признаки спелости моркови:

- пожелтевшие и частично засохшие нижние листья ботвы;

- возвышение части корнеплода над поверхностью почвы.

Наши мудрые предки определяли готовность моркови к выкапыванию по соку: нужно порвать любой ещё зелёный лист ботвы и, если из него сочится сок, значит доставать плоды из земли рано.

Немаловажным фактором при правильном сборе морковного урожая являются лунные фазы. Согласно лунному календарю на осень-2023, самые благоприятные дни для этого в истекающем сентябре — 25-26 и 30 число, а в октябре — 3-4, 8-9, 13, 30-31.

Что касается лучших способов копки моркови, то здесь действуют те же правила, что и при выкапывании картофеля – вилы и лопата обеспечат сохранность корнеплодов и не повредят нежную морковную кожицу. Предварительно нужно срезать ботву ножом или ножницами. Как и в случае с картошкой, над землёй оставляют пару сантиметров зеленой массы (обрывание руками повреждает плод).