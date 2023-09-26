Комик Слава Комиссаренко женился на вебкам-модели и узнал о профессии жены лишь после свадьбы

Заядлый холостяк, довольствовавшийся гражданскими отношениями с девушками, наконец-то женился. Однако его брак стремительно попал под угрозу краха.

Не успел комик Слава Комиссаренко как следует отметить медовый месяц со своей новоиспечённой супругой-красавицей, как последовал первый сокрушительный удар по семейному очагу. Друзья и подписчики аккаунта в соцсетях 38-летнего артиста поделились с ним обнаруженными в сети видео-ролика интимного характера с участием молодой жены, сообщил портал СтарХит.

Как выяснилось из откровенного разговора молодожёнов, избранница комика Ольга Фурманова до брака с ним (свадьба была на удивление скоропалительной) зарабатывала на жизнь «радуя мужчин», как она сама объясняет деятельность вебкам-модели (мужчины, женщины, пары и трансгендеры разных возрастов демонстрируют различные шоу, в зависимости от запросов клиентов, зачастую несущих интимный характер (стриптиз, демонстрация обнаженного тела, мастурбация и тому подобное).

Слава постарался лояльно отреагировать на вскрывшуюся правду, но его разочаровал и огорчил факт, что жена в первые минуты всё отрицала, но вынуждена была признаться в силу неоспоримых и многочисленных доказательств. По его признанию, он не переносит лжи между близкими людьми и всё могло быть иначе, если бы Ольга ещё до свадьбы откровенно поделилась с ним эпизодами своей прошлой жизнью.

Чем разрешится сложившаяся ситуация между супругами – пока не ясно, но сразу после первого семейного скандала Фурманова удалила из соцсетей совместные фото с мужем.