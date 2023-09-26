Лучшую настенную графику выбрали в Новосибирске

Второй конкурс «Время – назад» среди юных художников прошёл на территории музея «Галерея времени»; профессиональные члены жюри высоко оценили уровень работ.

Парк музеев «Галерея времени» второй год подряд проводит конкурс настенной графики с символичным названием «Время – назад». Его участниками вновь стали юные и начинающие новосибирские художники.

Под руководством опытных мастеров они оживили серый бетонный забор музея 20 яркими оригинальными сюжетами из русской культуры, покорения космоса, военных и спортивных побед нашей Родины. Общая протяжённость художественного полотна превысила 60 метров.

– Участникам нашего конкурса следовало изобразить славные моменты российской истории. Что именно нарисовать, они решали сами. Работы оценивали как новосибирцы в ходже народного онлайн-голосования, так и компетентное жюри. И если выбор горожан был довольно очевиден, то коллективное решение мастеров по-хорошему удивило. В наших планах продолжение конкурса настенной графики «Время – назад». В город пока, пожалуй, нам выходить рано, у нас ещё свой забор не весь раскрашен. Так что до встречи в следующем году! – рассказал организатор конкурса Вадим Зарубин.

Народное голосование в группе музея «Галерея времени» в социальной сети «ВКонтакте» определило сразу двух победителей. Обе работы набрали по 2248 голосов. Новосибирцам очень понравились картины с былинными богатырями и автоматической межпланетной станцией «Венера-7».

Жюри из 10 профессиональных художников оценивало работы по своим критериям. В итоге 85 баллов набрала работа по мотивам основоположника супрематизма Казимира Малевича, с большим отрывом опередив ближайших «преследователей»: Шурика с космическими кораблями, строителей Транссибирской магистрали и чаепитие под берёзками с матрёшкой.

– Значение конкурса «Время – назад» для юных художников, конечно, сложно переоценить, это уникальный опыт для них. Мы курировали весь художественный процесс конкурса, снабжали ребят красками. Выход на большой формат запомнится им на всю жизнь, как прыжок выше головы. Уровень работ – хороший, достойный и достаточно ровный, – отметил руководитель «Такнадо Бюро» Иван Ягода.

Он добавил, что с оптимизмом смотрит в будущее настенной графики в Новосибирске. По его словам, эта культура сейчас на подъёме, а качественное уличное искусство доставляет горожанам положительные эмоции.

Все участники получили поощрения и сладкие призы, а победителям были вручены сертификаты в магазин для художников.

Конкурс «Время – назад» состоялся при поддержке Фонда президентских грантов.