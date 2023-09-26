Места для рыбалки в Новосибирской области: где рыбачить осенью 2023 года

Настоящего сибирского рыбака не остановят первые осенние холода, тем более что места удачной рыбалки в текущем году находятся прямо в черте Новосибирска.

Лучшими точками для осенней рыбалки в Западной Сибири, по версии сервиса «Яндекс Путешествия», считаются:

· котлован Юго-Западного жилмассива: бесплатная рыбалка в водах искусственного озера (залитый водой земляной вырез для добычи песка глубиной до 22-х метров) на территории Ленинского районе Новосибирска заселён лещом, окунем, чебаком и карасём;

· озёра Серебряное и Каинка, где водятся караси, окуни и, по отзывам бывалых рыбаков, даже карп;

· река Бердь богатая щукой, налимами, окунем, лещами, карасём, язем, ершами, пескарями, линём и плотвой;

· Обское (Новосибирское) водохранилище – место обитания щук, судаков, окуней, сазанов и налимов;

· озеро Яркуль в Купинском районе зарыблено карасями, карпами, окунями, плотвой, сазанами, судаками, красноперками, подъязками, язем и чебаками;

· озеро Чаны в окрестностях деревень Квашино, Белово и Таган щедро на серебряного и золотого карася, окуня, сазана, язя, судака, щуку, леща, пелядь, ельца, линя, озерного гольяна, пескаря и верховку;

· озеро Хорошее в Карасукском районе выделяется особо крупными особями разных пород озёрных рыб Сибири;

· Данилино озеро в Кыштовском районе порадует щедрым уловом щуки, линя, плотвы, леща, чебака и космическим происхождением (краеведы связывают с падением метеорита).