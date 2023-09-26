Нефтетранспортники модернизируют производственные объекты

«Транснефть — Западная Сибирь» завершила монтаж нового узла фильтров-грязеуловителей (ФГУ) на НПС-2 Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), расположенной в Красноярском крае.

В ходе работ специалисты обустроили фундамент, проложили новые технологические трубопроводы, установили три фильтра-грязеуловителя диаметром 1000 мм. ФГУ оснащены фильтрующим элементом и предназначены для защиты магистральных насосных агрегатов и других приборов от различных механических примесей, парафино-смолистых отложений, окалины в процессе транспортировки нефти. Новые фильтры-грязеуловители рассчитаны на очистку 5,1 тыс. куб. м в час, минимальный размер улавливаемых частиц — 4 мм. Также использование ФГУ позволяет увеличить срок эксплуатации и эффективность работы основного профильного оборудования, такого как расходомеры.

Монтаж ФГУ выполнен в рамках комплексной реконструкции Ачинской ЛПДС и с целью модернизации производственной нефтетранспортной инфраструктуры предприятия.

По итогам модернизации на Ачинской ЛПДС будут построены четыре производственных здания общей площадью почти 2 тыс. кв. м и 17 основных сооружений. В магистральной насосной будет установлено новое насосное оборудование, среди преимуществ которых — высокие КПД и уровень энергоэффективности. Производительность одного насосного агрегата составит около 9 тыс. куб. м нефти в час. Кстати, чтобы транспортировать этот объем нефти железнодорожным транспортом потребуется порядка 117 цистерн объемом около 60 тонн.

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