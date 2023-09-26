Новосибирск покрылся инеем после ночных заморозков 26 сентября

После ночных заморозков 26 сентября растения в Новосибирске покрылись инеем.

Утром 26 сентября растения в Новосибирске покрылись инеем после ночных заморозков. Об этом местные жители сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

«Не замёрзли? Вам дали отопление?» — спрашивает автор поста.

Ранним утром температура воздуха в некоторых районах города составила -1 градус. На фото видно, как цветы покрылись снежной пеленой.

Тонким слоем льда также покрылись машины новосибирских автомобилистов, сообщают в «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что 25 сентября в Новосибирске началось подключение жилых домов к центральному отоплению. Тепло уже дали в школы, детские сады, поликлиники и дома, в которых располагаются социальные учреждения на первых этажах.