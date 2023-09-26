Новосибирск сковали пробки в 7 баллов после ночных заморозков 26 сентября

Жители Новосибирска жалуются на огромные пробки в городе.

Новосибирск сковали огромные пробки после заморозков ночью 26 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Сервис оценил дорожную ситуацию в 7 баллов. По традиции пробки на проезде-Энергетиков, Октябрьском мосту, на Большевистской, на Красном проспекте, На Богдана-Хмельницкого.

Кроме этого, новосибирцы массового жалуются в сервисе на огромный затор на улице Есенина. Там пробка растянулась почти на 2 километра.

«Меня уволят...», — поделился опаздывающий сибиряк.

«Почему такая пробка», — задаются вопросом новосибирцы.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирск вошёл в топ-10 городов мира по уровню пробок.