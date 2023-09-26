Ольга Бузова встретилась со студентами НГУ — студенты измерили её мозговые волны

Ольга Бузова приехала в НГУ в поисках нового Стива Джобса или Илона Маска.

В понедельник, 25 сентября, на экраны вышел новый выпуск шоу Ольги Бузовой «Ольга Вузова». В рамках программы певица посетила Новосибирский государственный университет и пообщалась со студентами технических специальностей.

Бузова заявила, что приехала в университет в поисках нового Стива Джобса или Илона Маска. Она также пообещала поцеловать студента, который понравится ей больше всего.

Первым делом Бузова отправилась на лекцию по высшей математике, однако пробыла там недолго: из-за громкого смеха преподаватель попросил ее удалиться. Затем певица посетила Инженерную школу ММФ НГУ, где приняла участие в детской игре для профилактики СДВГ. К тому же студенты измерили датчиком её мозговые волны. Бузова пошутила, что её позвали, чтобы узнать в принципе, есть ли у неё мозговые волны.

В рамках программы певица также увидела танцующую собаку-робота и обсудила перспективы роботостроения в Институте интеллектуальной робототехники при НГУ. В конце ведущая сходила в кофейню, где нашла кого поцеловать.