Опубликованы фото девушек с улиц Новосибирска, от вида которых становится теплее

Начало осени в Новосибирске — это прекрасное время для прогулок и фотосессий. Природа вокруг города начинает меняться, листья деревьев становятся желтыми и красными, а воздух наполняется свежим ароматом осени.

В этот период года можно насладиться уютной атмосферой города, погулять по паркам и скверам, наслаждаясь красивыми видами и яркими цветами природы. Улицы Новосибирска уже засверкали золотыми красками, а местные жители начали фотографироваться на фоне осенних пейзажей.

Больше фотографий осенних девушек — в фотоленте «МК в Новосибирске».

Напомним, что утром 26 сентября растения в Новосибирске покрылись инеем после ночных заморозков.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что ночь с 29 на 30 сентября жители Новосибирска смогут наблюдать первое осеннее суперлуние. В этот период Луна будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли во время полнолуния, что составит 359,9 тысяч километров.