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общество

Опубликованы фото девушек с улиц Новосибирска, от вида которых становится теплее

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Начало осени в Новосибирске — это прекрасное время для прогулок и фотосессий. Природа вокруг города начинает меняться, листья деревьев становятся желтыми и красными, а воздух наполняется свежим ароматом осени.

В этот период года можно насладиться уютной атмосферой города, погулять по паркам и скверам, наслаждаясь красивыми видами и яркими цветами природы. Улицы Новосибирска уже засверкали золотыми красками, а местные жители начали фотографироваться на фоне осенних пейзажей.

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Фото Опубликованы фото девушек с улиц Новосибирска, от вида которых становится теплее 3

Фото Опубликованы фото девушек с улиц Новосибирска, от вида которых становится теплее 4

Фото Опубликованы фото девушек с улиц Новосибирска, от вида которых становится теплее 5

Фото Опубликованы фото девушек с улиц Новосибирска, от вида которых становится теплее 6

Фото Опубликованы фото девушек с улиц Новосибирска, от вида которых становится теплее 7

Больше фотографий осенних девушек — в фотоленте «МК в Новосибирске».

Напомним, что утром 26 сентября растения в Новосибирске покрылись инеем после ночных заморозков.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что ночь с 29 на 30 сентября жители Новосибирска смогут наблюдать первое осеннее суперлуние. В этот период Луна будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли во время полнолуния, что составит 359,9 тысяч километров.

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Диана Джафарова
журналист

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