Под Новосибирском предприниматель получил штраф за хищение песка на 96 млн

В Искитимском районном суде Новосибирской области вынесли приговор бизнесмену, который незаконно добывал песок, и заплатил за это 21 миллион рублей.

В Искитиме судили предпринимателя Никиту Стоцкого, который несколько лет назад организовал незаконную добычу песка. Как подчитали следователи, бизнесмен, не получив лицензии на использование недр, добыл тонны песка, причинив РФ ущерб на сумму 96 580 403, 64 рубля.

«С целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им указанного выше преступления, совершил финансовые операции через расчетные счета, где произошло их смешение с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, поступающими на счета из иных источников, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения как директора ООО, — сообщили в Искитимском районном суде.

Никите Стоцкому предъявили обвинение по двум статьям УК РФ – части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере) и части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Бизнесмену грозило до 7 лет лишения свободы, однако суд применил экономические санкции. К тому же, судья учёл, что с ООО, которым руководил Стоцкий, Арбитражный суд уже взыскал 21 248 802, 64 рубля. А сумма в 96 миллионов, по усмотрению суда, оказалась несколько завышенной.

«Приговором суда от 21.09.2023 ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, от которого он освобожден с учетом его содержания под стражей с 31,03.2022 по 06.10.2022»,

- добавили в суде.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован предпринимателем Никитой Стоцким.

Напомним, самые громкие судебные разбирательства по поводу добычи песка в Новосибирске проходили три года назад, когда местные жители судились с компанией ООО «Старица» из-за краснокнижных растений.