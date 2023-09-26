Прокуратура проверяет «скорую» Новосибирска на наличие «мёртвых душ»

В Новосибирске прокуратура начала проверку после публика Сиб.фм о «мёртвых душах» на центральной подстанции скорой помощи.

Прокуратура проверяет центральную подстанцию скорой медицинской помощи в Новосибирске на наличие «мёртвых душ» в программе по формированию бригад. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник.

По его словам, сейчас прокуратура разбирается во всех обстоятельствах, изложенных в публикации Сиб.фм.

Источник в «скорой» подтвердил, что на центральную станцию приходила прокуратура и другие ведомства.

«Приходили люди в форме, но с нами не общались. Им предоставляли все документы, которые они требовали», — заявил собеседник.

Кроме этого, он добавил, что после резонанса в СМИ программу быстро почистили и убрали всех врачей, которые действительно там не работают, однако появились уже настоящие «мёртвые души».

«Скорее всего они торопились и быстро все стерли до прихода прокуратуры. Но мы позже глянули и выяснили, что там два человека, которые уже давно мертвы», — утверждает врач.

Как ранее выяснил Сиб.фм, в центральной подстанции скорой помощи больше 20 человек числились работниками выездных бригад, однако действующие сотрудники никогда их не видели в лицо. В качестве подтверждения наши источники предоставили большое количество скринов, на которых видно данные сотрудников, которые не работают в выездных бригадах.

Корреспондент связался с некоторыми людьми из этого списка. Они подтвердили, что никогда не работали на «скорой», а одна девушка сообщила, что и вовсе уволилась 7 лет назад и никакого отношения к медицине больше не имеет.