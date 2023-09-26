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общество

«Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев

Фото предоставлены читателями Сиб.фм

Жители Новосибирска показали питомцев в ожидании отопительного сезона.

В Новосибирске отопление в жилых домах начали включать 25 сентября. Но тепло появилось еще не у всех, и если люди привычно надевают носки, штаны и свитеры, то питомцам приходится немного тяжелее. Читатели «АиФ-Новосибирск» показали, как их кошки и собаки переносят холодные дни.

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 2

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 3

Большая часть присланных читателями питомцев — коты и кошки. Но и собаки тоже нуждаются в тепле, особенно с короткой шерстью и тонким подшёрстком.

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 4

Зимняя одежда нужнее всего собакам декоративных пород.

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 5

Кошки дома чаще всего ожидают отопления под одеялом.

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 6

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 7

Некоторым заботливые хозяева покупают и шьют одежду: свитеры, носки и шапки.

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 8

Большие собаки тоже не против сна под одеялом, "как хозяин".

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 9

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 10

А кто-то ждёт тепла от обогревателей или радиаторов.

Фото «Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев 11

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Александр Борисов
журналист

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