«Пусику не нравится холод»: жители Новосибирска показали мерзнущих без отопления питомцев

Жители Новосибирска показали питомцев в ожидании отопительного сезона.

В Новосибирске отопление в жилых домах начали включать 25 сентября. Но тепло появилось еще не у всех, и если люди привычно надевают носки, штаны и свитеры, то питомцам приходится немного тяжелее. Читатели «АиФ-Новосибирск» показали, как их кошки и собаки переносят холодные дни.

Большая часть присланных читателями питомцев — коты и кошки. Но и собаки тоже нуждаются в тепле, особенно с короткой шерстью и тонким подшёрстком.

Зимняя одежда нужнее всего собакам декоративных пород.

Кошки дома чаще всего ожидают отопления под одеялом.

Некоторым заботливые хозяева покупают и шьют одежду: свитеры, носки и шапки.

Большие собаки тоже не против сна под одеялом, "как хозяин".

А кто-то ждёт тепла от обогревателей или радиаторов.