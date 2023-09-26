Раскрыта дата премьеры в России фильма «Брат-3» с рэпером Птахой

Новая кинокартина «Брат 3», сюжет которой основан на шекспировской истории Ромео и Джульетты, выйдет в российский прокат в конце ноября, и не имеет ничего общего с балабановской дилогией с одноимённым названием.

Своей дебютной работой семейная пара режиссёров Валерий и Юлия Переверзевы пытаются, по их признанию, «прославить родную землю и величие советской и российской школы кинематографии через демонстрацию борьбы социальных классов и сопровождающие их стереотипы общества, которые мешают любви». Общее у новой киноработы со знаменитой дилогией Алексея Балабанова осталось лишь название.

Осуществить давнюю мечту, как пояснил Валерий, ему помогли актеры из разных стран (состав получился международным и достаточно «звездным»): рэпер Птаха, артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский актер Оливье Сиу, брат Джулии Робертс Эрик, а также близнецы Владимир и Юрий Торсуевы (из популярного в СССР телефильма «Приключения Электроника»). В одной из ролей снялась и супруга Юлия Переверзева.

Сам автор фильма позиционирует свою работу, как «высокохудожественную провокацию с идеальным сценарием в духе «Криминального чтива». Он уверен, что кинокартину ждет успех на фестивалях и у широкого зрителя. В это же время на сервисе «Кинопоиск» фильм причислили в разряду криминального драмеди (жанр кино, сочетающий в себе элементы драмы и комедии, отнесённый к категории «странных»).