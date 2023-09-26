Российские управляющие компании подняли цены на свои услуги

В среднем стоимость услуг в 2023 году увеличилась на 3%.

Директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс», эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая рассказала, что в 2023 году управляющие компании увеличили стоимость на жилищные услуги на 3%. Об этом сообщают «Известия».

В частности, речь идет о таких услугах, как уборка подъездов и дворов, текущий ремонт, обслуживание лифтов, а также взносы на капремонт.

Отмечается, что в отличие от коммунальных услуг, плата за услуги управляющих компаний государством не регулируется, а фиксируется лишь на собраниях жильцов при заключении договоров. То есть управляющие компании предлагают цены за ту или иную услугу самостоятельно.

Вепрецкая подчеркнула, что даже рост стоимости в среднем на 3%, не покрывает уровень инфляции, которая по итогам 2022 года составила 11,94%.

Напомним, ветеранам увеличат скидку на услуги ЖКХ до 75%.