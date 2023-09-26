Россияне оформили 1 трлн рублей автокредитов с начала года

Основным спросом заемщиков пользуются авто с пробегом, доля которых в выдачах кредитов превышает 78%.

По оценке ВТБ, с начала года российские заемщики получили на покупку автомобилей порядка 1 трлн рублей. Этот результат на 40% превышает итоги за весь прошлый год и на 20% — за сопоставимый период рекордного 2021 года. Порядка 134 млрд рублей от общего объема выдач приходится на сам банк. По итогам августа он показал наибольший объём выдач среди российских банков (по данным аналитического агентства Frank RG). Этот результат более чем в два раза превышает итоги всего 2022 года и на треть — 2021 года.

«В этом году российский рынок автокредитования растет очень высокими темпами, на что влияют как реализация отложенного спроса прошлого года, так и в целом восстановление авторынка. В конце лета дополнительным фактором, подстегнувшим спрос заемщиков, стал рост ключевой ставки, который традиционно отражается на стоимости заемных средств. Многие клиенты поспешили зафиксировать «старые условия», чтобы получить для себя приемлемый ежемесячный платеж по кредиту. Основная активность по-прежнему концентрируется в сегменте авто с пробегом. Помимо все еще сохраняющегося дефицита новых авто, подержанные машины привлекают россиян более демократичным ценообразованием. Если говорить о марках, то здесь по-прежнему лидирует российская Lada — ей отдают предпочтение как клиенты, приобретающие транспортные средства с пробегом, так и новые», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Средняя сумма одного автокредита в сентябре составляет порядка 1,3 млн рублей, что примерно сопоставимо с результатом по итогам прошлого года. Наибольший размер «чека» фиксируется в сегменте новых машин, где продолжают активно корректироваться цены – около 1,7 млн рублей. Во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 млн рублей.

Эксперт добавил, что несмотря на ужесточение процентной политики регулятора, выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными: в сентябре-декабре продажи автокредитов могут достичь 500 млрд рублей, составив треть годового объема. Во многом этот уровень будет обеспечен ростом среднего чека на фоне продолжающейся корректировки цен на машины.

По итогам года сегмент автокредитов может показать исторический результат – порядка 1,5 трлн рублей продаж. Это цифра более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть – 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков.