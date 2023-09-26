Стали известны ужасающие подробности обнаружения малыша в канаве в Омской области

В Омской области в поселке Одесское произошел шокирующий случай — новорожденного мальчика обнаружили в канаве.

Подробности этого инцидента были раскрыли в Следственном управлении СК РФ по Омской области. Инцидент произошел днем 25 сентября. Следствие возбудило уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего".

По информации следствия, 50-летняя женщина, сельчанка, которая работает специалистом в МФЦ, услышала плач младенца, когда шла на работу после обеда. Она обнаружила голого малыша на улице Первомайская и немедленно вызвала скорую помощь. Ребенку была оказана необходимая помощь, и его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По предварительным данным экспертов, ребенок был рожден примерно за час-два до его обнаружения. Следователи и другие специалисты провели осмотр места, где был оставлен младенец, и собрали вещественные доказательства. В настоящее время они активно работают вместе с полицией, чтобы найти мать ребенка и выяснить все обстоятельства этого инцидента.

Местные жители просят оказать помощь в поисках матери. Всех, кто располагает информацией о ней, просят позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или на линию "Ребенок в опасности!" с коротким номером 123, а также обратиться в полицию.