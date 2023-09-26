Стало известно о повышении пенсий с 1 января 2024 года

Как ни было сложно в текущем моменте, но государство старается заботится о пожилых людях, отдавших десятки лет жизни труду на благо страны. Регулярная индексация пенсий по старости – одна из таких мер.

Решение о ежегодной индексации пособий по старости людям, находящимся на заслуженном отдыхе и не имеющим иных источников дохода, было принято федеральными властями нашей страны наряду с повышением пенсионного возраста. Законом определён порядок поэтапного повышения пособий по старости до с 2019 по 2024 год включительно – в среднем на тысячу рублей в год (прирост пенсии 12 000 за год). Однако опережающие темпы инфляции вынудили скорректировать сроки этой программы до 2026 года.

Схема индексации (на фото выше) предусматривает повышений пенсий только неработающим пожилым россиян и на уровень не ниже инфляции. Однако в нынешнем году ранее прогнозируемый инфляционный процент возрос. В связи с этим Минтруда и социальной защиты принял решение увеличить пенсии на 7,5 %.

Перерасчёт в большую сторону будет произведён специалистами Пенсионного фонда РФ, который после структурного объединения функционирует в рамках Социального фонда СФР) и уже с 1 января грядущего 2024 года российские пенсионеры получат новые суммы. По словам председателя СФР Сергея Чиркова, средний размер страховой пенсии у неработающих пожилых россиян с нового года вырастет на 1600 рублей и составит 23 400 рублей.