Сын Кадырова избил задержанного на видео: что говорят политики и чиновники?

Избиение мужчины, задержанного за публичное сожжение Корана, сыном главы Чечни одобрил сам Кадыров и чеченские депутаты и сенаторы. Но нашлись и противники этого поступка.

19-летний уроженец Украины Никита Журавель по заказу СБУ в мае текущего года демонстративно сжег Коран возле Соборной мечети в центре Волгограда (по его признанию, ещё и фотографировал военные объекты для украинских нацистов). В течение нескольких дней об был задержан ФСБ России и передан в Чечню (причиной передачи дела Журавеля стали многочисленные обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими от действий юноши), где был водворён в СИЗО.

В августе омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о полученном от Никиты официальном обращении, где он просит её защиты в связи с избиением, которое совершил Адам Кадыров. На поручение Москальковой разобраться в ситуации, которое она направила на имя чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева, ответили своей реакцией депутаты и сенаторы от Чечни, которые одобрили поступок 15-летнего сына главы Республики.

Более того, 25 сентября видеозапись, на которой чётко видно избиение заключенного Адамом Кадыровым, открыто выложил в своём телеграмм-канале его отец Рамзан. При этом он отметил в тексте под роликом, что гордится поступком сына.

Омбудсмен Москалькова парировала напоминанием семье Кадырова установленных законом правил, которые неукоснительно гласят — какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону, но безусловно, должен содержаться по правилам, которые установлены законом», заявила она.