Телеведущая Елена Летучая опубликовала горячее фото в откровенном купальнике

Известная российская телеведущая, заявившая себя как жёсткая и непримиримая журналистка, показала в соцсетях свои суровые увлечения.

Мягкостью темперамента Елена Летучая (настоящая фамилия Летучая-Анашенкова) никогда не отличалась, потому многих россиян не удивило её достаточно жёсткое хобби. В соцсетях журналистка и телеведущая поделилась фото и видеоматериалами с рассказом о плавании с китами в холодных водах Шантарских островов и погружении на большую глубину в специальном снаряжении: «Следующий наш этап — это все-таки получить сертификат фридайвера. Погружение – это медитация. Мой особый невероятный кайф. Сегодня училась разворачиваться», написала Летучая под видео. Она также предупредила подписчиков, что готовится к поездке на Маврикий и плаванию с кашалотами.

На днях вышло очередное видео на в её микроблоге, на котором она дефилирует с подругой в бассейне. Пользователей сети Елена поразила подтянутой фигурой и прокачанными ногами. Находясь на пороге 45-летия, женщина демонстрирует потрясающие физические данные, больше соответствующие 30-летней леди. Фалловеры заметили, что журналистка не отягощает себя гламурными аксессуарами, что характерно для медийных личностей, а предпочитает классический, простой, но элегантный стиль.