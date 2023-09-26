«Царёк»-угнетатель: сибирская школьница страдает после конфликта с внуком депутата

Конфликт, произошедший в сибирском селе Ровное, где внук местного депутата напал на дочь заведующей домом культуры, вызвал общенациональный резонанс. Однако последствия этого инцидента оказались далеко не исчерпывающими.

В настоящее время Даша, так зовут главную героиню событий, страдает от бессонницы и раздумывает над будущим. "МК в Красноярске" взял интервью у Татьяны, сестры девушки, которая выложила в сеть видеозапись инцидента. Она поделилась информацией об угрозах от неизвестных и о том, как внук депутата угнетает всё село.

Полиция проводит расследование по факту драки между подростками в селе Ровное, Красноярский край. Видеозапись инцидента просматривается всей страной. На ней видно, как два мальчика в форме поднимаются по лестнице, где сидят две девочки. Один из них толкает девочку, она отвечает ударом по ногам, после чего начинается драка. Школьница не уступает нападающему, но в конце концов их разнимают.

События развернулись 19 сентября, но об этом стало известно только 22 числа. В школе и селе попытались скрыть произошедшее, но ситуация вышла из-под контроля. Обе семьи, 16-летнего мальчика и 14-летней девочки, обратились в полицию. Татьяна, сестра девушки, смогла получить видео с камер и опубликовать его.

Агрессор оказался внуком депутата Балахтинского совета Александра Греба. Семья Греба на протяжении многих лет была влиятельной и состоятельной в селе. Внук депутата, устроивший драку, пользуется защитой родственника и ведет себя в селе очень свободно.

«Его все в селе называют «Царьком». Сколько раз его выручал дедушка я даже сосчитать не могу. Местные жители рассуждают так: лучше мы промолчим, чем будем иметь дело с «Царьком» и его семьей. Поэтому в таком юном возрасте он просто не знает границ дозволенного, тем более, что в школе работает его мама завучем», — пояснила Татьяна.

Даша, несмотря на буллинг, сохранила доброе сердце и спасает животных. Семья узнала о проблемах Даши со сверстниками только недавно. Когда старшие брат и сестра выросли и уехали, она осталась одна в школе и не рассказывала о своих проблемах.