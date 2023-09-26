В Минобороны РФ подписали указ о срочном наборе 250 000 новых солдат

Приказ министра обороны России о срочной дополнительной мобилизации 250 тысяч граждан, скриншот которого «вирусится» в сети, оказался фейком. Портал «Сиб.фм» публикует достоверную информации из официальных источников по этой теме.

В разоблачённом документе, авторами которого являются сотрудники Центров информационно-психологических операций украинской армии, говорится о срочной осенней мобилизации граждан РФ. Однако текста этого документа нет ни в одном официальном источнике.

В качестве опровержения этого откровенно фейкового приказа член комитета Государственной думы России по обороне Андрей Гурулев заявил, что в планах Минобороны примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых должны набрать до конца года. Набор, по его словам, идёт в штатном режиме.

По официальным данным, озвученным устами зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, с начала текущего года по настоящий момент контракт с Минобороны России уже заключили порядка 280 тысяч россиян. По словам главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, ежедневно в ряды ВС РФ вступает 1 336 новых человек. По его устойчивому мнению, при сохранении такого потока людей до конца 2023 года в рядах ВС РФ появится 250 000 новых солдат.