В Новосибирске активисты хотят отменить еще один концерт с музыкой Rammstein

«Симфонию Rammstein» снова могут отменить в Новосибирске.

Ещё один концерт оркестра CAGMO, исполняющего музыку Rammstein, запланирован в Новосибирске после отмены предыдущего шоу. Представители организации "Радетель" требовали отменить первый концерт, ссылаясь на неправомерность исполнения подобной музыки в условиях спецоперации на Украине и повсеместных санкций Запада. Однако, информация о втором концерте была размещена на нескольких ресурсах по продаже билетов, включая сайт Яндекс.Афиша. На данный момент половина билетов уже продана, но жители Новосибирска всё ещё имеют возможность приобрести оставшиеся билеты по цене в диапазоне от 1300 до 3500 рублей.

Первый концерт должен был быть дан 21 сентября, следующая дата концерта — 22 октября.

Несмотря на то, что второе выступление было запланировано, возможность его отмены всё ещё существует. Общественники протестуют против творчества Rammstein, а также Союз отцов Новосибирской области высказывает свою негативную позицию в отношении этого концерта. Представитель организации "Радетель" Иван Квасницкий заявил, что они надеются на здравый смысл организаторов и музыкантов. Он также отметил в интервью с Atas.info, что оркестр CAGMO может исполнить и другие темы, а музыка Rammstein не является единственным направлением оркестра.

Помимо этого, общественник из "Радетеля" напомнил о том, что лидер группы Тилль Линдеманн сам отменил концерт в Новосибирске в январе 2022 года. К тому же, несколько клипов группы, включая провокативный "Ich Hässe Kinder", были подвергнуты экспертизе на наличие порнографии и негативной информации. Решение о проведении концерта остаётся на усмотрение организаторов и музыкантов.

Ранее концерт «Симфония Rammstein» в Академгородке отменили после требования общественников. Организаторы удалили страницу мероприятия с сайта. Вместо этого, в Доме учёных СО РАН собираются предложить альтернативу концерту немецкой группы. Всем купившим билет вернули деньги.