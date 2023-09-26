В Новосибирске членам ОПС «Алиса в стране чудес» не удалось обжаловать приговор

В Новосибирском областном суде сегодня, 26 сентября, пытались обжаловать приговор 15 наркодилеров из интернет-магазина «Алиса в стране чудес».

Крупнейшая группа наркодилеров из интернет-магазина «Алиса в стране чудес» работала в открытую с 2012 года. Прикрыли деятельность торговцев только в 2020 году. Держаться на рынке так долго наркодилеров помогла глубокая конспирация и постоянная смена мессенджеров. А накопления работников подпольного предприятия аккумулировались в интернете в криптовалюте.

Косяк интернет-отдела состоял из 15 человек. Все они в 2021 году попали за решётку, а приговор им был оглашён 14 июля 2022-го в Железнодорожном районном суде.

«Обвиняемые признаны виновными в совершении ряда преступлений, связанных с участием в преступном сообществе и незаконным оборотом наркотических средств»,

— сообщали год назад в суде.

В итоге в колонию строгого режима отправили семь наркодилеров: А. Чикулаева, А. Ярощука, А. Шелестова, С. Овсепяна, А. Хечояна, Е. Гваздецкого и Ш. Юнусова. Все они получили от 9 до 13 лет. Больше всех, 15 лет строгача, получила супружеская пара – Буркова Л.Н. и Бурков П.В.

Еще шесть фигурантов отправились в колонию общего режима. Среди них – Ю. Ханова, О. Максимова, А. Белова, А. Шайхатинова, О. Егорова и И. Казанцева. Последняя получила меньше всех — 7 лет лишения свободы, максимальный срок достиг 13 лет.

Все члены преступного сообщества попали в колонии, но с решением суда не согласились и пытались обжаловать его в апелляционной инстанции – сегодня они вышли на связь с Новосибирским областным судом.

Члены преступного сообщества пытались доказать, что не знали, какой профиль у интернет-магазина, где они работали. Хотя каждый наркотик у продавцов и закладчиков имел кодовое название.

«Каждый из подсудимых осознавал, что выполняет указания своего руководителя в целях достижения преступного результата организованной группы в целом и, что другие участники группы также действуют в целях незаконного сбыта наркотических средств для получения от этого незаконной материальной прибыли»,

- пришёл к выводу Железнодорожный районный суд.

В целом все вынесенные ранее сроки в апелляционной инстанции устояли. Только адвокату одного из них удалось добиться некоторого смягчения наказания.

«По представлению государственного обвинителя и жалобе адвоката изменен вид колонии, в которой осуждённому Чикулаеву необходимо отбывать наказание в виде лишения свободы, а именно: с колонии строго режима на колонию общего режима», — рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.