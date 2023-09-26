В Новосибирске футболистов задержали за кражу конфет и энергетиков

За кражу конфет и энергетиков задержали несовершеннолетних футболистов в Новосибирске.

Вечером 25 сентября в Новосибирске задержали двух несовершеннолетних футболистов из Иркутска, укравших конфеты, энергетики и мармелад в одном из магазинов города. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Известно, что молодые люди в возрасте 16 и 17 лет приехали в Новосибирск для участия в матче Чемпионата Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу. В районе семи часов вечера их задержали сотрудники ГБР в Октябрьском районе города за попытку вынести из магазина три энергетических напитка, упаковку конфет «Ментос» и два шоколадных батончика. Общая стоимость краденного составила 649 рублей.

По словам футболистов, они решились на кражу из-за того, что им не продадут энергетики. Напомним, что их могут купить лишь совершеннолетние граждане.

«Энергетики парни хотели употребить сами — для улучшения физической выносливости во время матча, который состоится 26 сентября в 19.00 часов на стадионе "Спартак"», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР передали парней в полицию Октябрьского района.

Напомним, что 26 сентября жители Октябрьского района Новосибирска заметили объявление, предупреждающее девушку Катю об измене.