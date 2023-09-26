В Новосибирске строители начали красить четвёртый мост в жемчужно-белый

В Новосибирске четвёртый мост начали красить в жемчужно-белый цвет.

Финишная покраска четвёртого моста через Обь началась в Новосибирске. Мост станет жемчужно-белого цвета. Об этом сообщили в группе «ВИС».

Согласно данным компании, уже выполнено около 20% работ. Площадь под покраску составляет около 10 тысяч квадратных метров.

При окрашивании пилона подрядчик использует трёхслойную систему антикоррозийной защиты. Второй слой наносится на грунтовый для защиты железобетонных поверхностей от влияния внешних факторов. Третий слой защищает от ультрафиолетовых лучшей и обеспечивает окончательный цвет. Для ремонта задействовали восемь промышленных альпинистов.

В компании отметили, что технически мост готов на 90%. Уже завершили монтаж и установку металлических и сталежелезобетонных пролетных строений. Установка блоков парапетного ограждения также подходит к концу. Сейчас продолжают работать над дорожным покрытием.

Напомним, что в Новосибирске дорожные работы могут не завершить до прихода первого снега, подвергая город риску повторения сценария прошлых лет, когда асфальт скрывался под покровом снега.