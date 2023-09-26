В Новосибирске в Декаду пожилых людей проведут флешмоб, концерты и экскурсии

На 10 дней Декады пожилых людей в Новосибирске запланированы более 1600 мероприятий.

В период с 1 по 10 октября в Новосибирской области пройдет Декада пожилых людей. Планируется проведение более 1600 тематических мероприятий во всех муниципальных районах и городских округах региона. Цель мероприятий — создание условий для активного долголетия и повышения качества жизни пожилого поколения.

Как сообщает заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, программа включает в себя все сферы жизни, актуальные для пожилых людей: культура, здоровье, образование, бытовые услуги, занятость, спорт и многое другое.

Среди запланированных мероприятий наиболее массовым станет флешмоб «Шаги здоровья», который состоится 6 октября одновременно во всех муниципалитетах региона. Кроме того, участников ждут концерты, экскурсии, кинопоказы, выставки, спортивные турниры, бонусные акции в аптечных сетях, парикмахерских и магазинах, творческие мастер-классы, встречи с юристами, докторами, специалистами пенсионного фонда и различные ярмарки вакансий.

По данным министерства труда и социального развития, пенсионеры составляют более четверти населения Новосибирской области (более 651 тысяч человек). Чтобы повысить качество жизни пожилых людей, в регионе реализуется федеральный проект «Старшее поколение», который направлен на создание условий для активного долголетия и мотивации к ведению здорового образа жизни. Также льготы предоставляются людям старше 50 лет, которые могут получать новые профессиональные компетенции в рамках федерального проекта «Содействие занятости».