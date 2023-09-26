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общество

В России расширят право работников на компенсацию за задержку зарплаты

Freepik, authors: Oleg Elkov

Соответствующее предложение поддержали в Кабмине.

В России Минтруд предлагает расширить право работников на компенсацию за задержку заработной платы. Соответствующий законопроект поддержал Кабмин. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе Минтруда сообщили, что на данный момент работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если зарплата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.

«Предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае», — пояснили в ведомстве.

Напомним, размеры маткапитала в 2024 году назвали в Минтруде РФ.

#зарплата #Минтруд #задержали #компенсация
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Дарья Бочкун
журналист

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