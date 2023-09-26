В сети опубликовали видео снегопада в Новосибирской области

Опубликовано видео первого снегопада в Новосибирской области.

Жители Новосибирской области активно обсуждают в социальных сетях видео, где якобы запечатлен снегопад возле станции Буготак, расположенной в Тогучинском районе. Ролик был опубликован в сообществе "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".

Автор поста утверждает, что запись была сделана 25 сентября. На видео видно, как покров снега закрыл дорогу и деревья. Некоторые мужчины вышли из машины, чтобы запечатлеть первый снег на камеру. Согласно их словам, некоторые автомобили застряли из-за того, что водители еще не успели заменить летние шины на зимние.

Некоторые жители Сибири, оставившие комментарии, выразили сомнения в том, что ролик был снят именно в Буготаке. Они утверждают, что там не было снега.

Тем не менее, специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра отмечают, что такая ситуация вполне вероятна. Ведь Буготак находится у границы с Кемеровской областью, где синоптики зафиксировали дождь и мокрый снег. Возможно, часть осадков перенеслась и на небольшой участок Новосибирской области.