В Сибири организуют сбор макулатуры для сотрудников и клиентов банка

Отделения Сибирского Сбера запускают масштабный проект по сбору макулатуры среди сотрудников и клиентов – вся собранная бумага будет передана на вторичную переработку.

В отделениях банка на территории восьми сибирских городов будут установлены специальные контейнеры с памятками по сбору макулатуры. В Новосибирске он будет находиться в отделении по обслуживанию клиентов по адресу ул. Серебренниковская, 20.

Акция приурочена к «Всероссийскому дню приема макулатуры» и «Международному дню переработки вторсырья» и продлится до 22 октября 2023 г. Принять участие в проекте может каждый неравнодушный к экологической повестке.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Поддержка ESG-повестки, в особенности экологической составляющей, – важное направление деятельности Сбера в Новосибирской области. Подобные мероприятия по сбору макулатуры мы проводим регулярно, однако централизовано, вместе с остальными территориями Сибири делаем это впервые. Уверен, единовременно объединив усилия, мы принесем ощутимую пользу окружающей среде».