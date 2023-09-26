Всех без исключения россиян ожидает повышение пенсий 1 января 2024 года

В планах правительства и соцфонда РФ охватить повышенными выплатами все категории российских пенсионеров в грядущем 2024 году.

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила документ «Об основных характеристиках бюджета фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024-2026гг». На его основе был разработан и на днях рассмотрен Госдумой закон о бюджете Соцфонда на 2024 год.

Согласно документу, в грядущем году будут повышены пенсии и пособия для всех категорий российских пенсионеров:

- с 1 января 2024 года на 7,5 % для неработающих получателей страховой пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца, а также военным пенсионерам, которым назначена «вторая пенсия» по линии Соцфонда;

- с 1 февраля 2024 года на 5,3 % для федеральных льготников (получателей ЕДВ): инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, участники и инвалиды ВОВ, чернобыльцы, Герои России и СССР, Соцтруда и так далее;

- с 1 апреля 2024 года на 4 % для получателей соцвыплат по гособеспечению, военных пенсионеров, которым назначены соцнадбавки;

- с 1 августа 2024 года для работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию;

- с 1 октября 2024 года для военных пенсионеров и силовиков.

Таким образом, федеральные власти проиндексируют содержание для всех категорий россиян.