Югорские врачи прооперировали женщину с 30-сантиметровой опухолью матки

Размер новообразования соответствовал 26 неделе беременности.

В Нижневартовске медики спасли жизнь местной жительнице, которую мучала 30-сантиметровая опухоль. Женщина жаловалась на необычный рост живота и кровотечение. В ходе обследования ей поставили диагноз — опухоль матки. Новообразование соответствовало 26 неделе беременности. Об этом сообщает ugra-news.

«К сожалению, очень долго женщина не посещала гинеколога. Обратиться к врачу её заставило лишь открывшееся кровотечение. Технически операция была непростой, из-за размеров новообразования и степени поражения матки, нами было принято решение о её удалении», – рассказала врач-акушер-гинеколог Людмила Синегубова.

После операции пациентка получила необходимое лечение и рекомендации по дальнейшим действиям для поддержания здоровья.

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