Замена мобилизованных на контрактников: что говорят в Госдуме

Год после мобилизации закрылся один к одному солдату — число мобилизованных в сентябре 2022 года сравнялось с количеством новых контрактов добровольцев с Минобороны в сентябре 2023-го.

Ротация (замена) мобилизованных в зоне действия СВО будет производиться за счет новых контрактников, пояснили в Госдуме: «Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть и больше», рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с изданием Лента.ру.

Чтобы обеспечить стабильность оборонного потенциала страны и обновить состав вооруженных сил, власти начали процедуры смены военнообязанных. Порядок ротации включают в себя плавные мероприятия:

· строго установленный график, который будет опубликован военным командованием заранее;

· заблаговременная подготовка документов военнообязанных граждан РФ, подтверждающих их службу в армии;

· сдача вооружения и военного снаряжения, заполнение обязательных документов, прохождение медицинского осмотра и получение удостоверения о возвращении к гражданской жизни;

· обеспечение мобилизованных специальными памятками, где будут перечислены все детали процедуры, контактные данные ответственных лиц и другая полезная информация.

В список военнослужащих, подлежащих смене в сентябре 2023 года входят: срочно служащие, солдаты и сержанты, офицеры до майора включительно и контрактники с истекающим сроком службы. Сроки ротации в настоящий момент определяет Минобороны.