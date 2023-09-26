Житель Новосибирска открыл стрельбу и ранил мужчину в грудь

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу на Кропоткина.

Житель Новосибирска выстрелил два раза в мужчину из травматического пистолета 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, на улице Кропоткина между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого 29-летний подозреваемый достал пистолет и 2 раза выстрелил в 32-летнего сибиряка. Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки, а также с поврежденным легким. Стрелок с места происшествия скрылся.

Спустя время правоохранителям удалось задержать ранее судимого за грабеж подозреваемого. На него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Кроме этого, во время обыска у него нашли более 30 свертков с неизвестным веществом. По результатам исследования установлено, что в свертках находились наркотические средства общей массой более 11 граммов. Полицейские возбудили еще одно уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт в крупном размере).

Фигуранта дела отправили в СИЗО.



Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирска открыл стрельбу во время конфликта с мигрантами.