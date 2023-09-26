Жители Новосибирска смогут увидеть первое осеннее суперлуние в ночь на 30 сентября

Жители Новосибирска смогут увидеть луну, находящуюся на максимально близком расстоянии от Земли.

В ночь с 29 на 30 сентября жители Новосибирска смогут наблюдать первое осеннее суперлуние. В этот период Луна будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли во время полнолуния, что составит 359,9 тысяч километров. Это позволит увидеть спутник планеты невооруженным глазом.

Несмотря на то, что у астрономов нет термина «суперлуние», это слово придумали астрологи и оно стало популярным.

Суперлуние – это период, когда полнолуние совпадает с максимальной близостью Луны к Земле (перигеем). Этот период может длиться до трех дней, а максимальное расстояние составляет менее 362 000 километров.

В 2023 году жители Новосибирска смогут наблюдать уже четвертое суперлуние. Астрономы рекомендуют наблюдать за Луной в фазе суперлуния вдали от городских огней.