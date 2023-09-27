3 дерева, которые принесут беду: не сажайте их у дома

Современные дизайнеры зачастую вступают в противоречия с народными приметами, складывавшимися веками. Однако выбор той или иной стороны всегда за хозяином усадьбы.

Ёлки, туи и разновидности ивы на приусадебном участке – самая популярная рекомендация от модных ландшафтных дизайнеров. Прежде чем слепо следовать их советам, не лишним будет прислушаться к народному мнению, сформированному при помощи многовекового наблюдения за влиянием растений на жизнь и здоровье людей. Согласно древним приметам три дерева могут принести хозяевам участка беды и несчастья.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ

Высаженная возле дома ель может привести к разводу или ссорам в семье, гласит народное поверье. Как это было замечено, гадать не станем, но вспомним – недаром ель приносят в дом лишь раз в год (в период Новогодних праздников). В русских деревнях с древних времен бытует обычай выстилать путь умершему еловым лапником.

ТУЯ или КИПАРИС

Это дерево называют «кладбищенским растением», поскольку веточки из небольших побегов во многих культурах мира принято класть в гроб (традиционный символ смерти в западной культуре). Древние греки и римляне считали, что кипарис — это первое дерево, которое видят умершие, приходя в подземный мир и мастерили из них гробы.

ИВА или ВЕРБНИК

Часто можно услышать приставку «плакучая» в названии этого дерева. Такая слезливая ассоциация закрепилась за растением не даром – по народным приметам ива притягивает любое горе, которое заставит владельцев дома плакать и страдать.