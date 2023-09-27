8-летний ребёнок поехал в школу и пропал в Новосибирске

В Новосибирске волонтёры ищут без вести пропавшего школьника.
Восьмилетний Эльдар Амадалиев без вести пропал в Новосибирске, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
По данным волонтёров, ребёнок отправился в школу из Калининского района 27 сентября, однако до учреждения не добрался.
Приметы пропавшего: рост 128 см, худощавое телосложение, чёрные волосы, тёмно-карие глаза. Был одет в ярко-синюю куртку, тёмно-синие брюки, белую рубашку, синюю шапку, тёмно-синие кроссовки.
С собой у пропавшего были чёрный рюкзак и сумка со сменной обувью такого же цвета.
Контактные данные волонтёров можно найти по ссылке.