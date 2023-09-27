Астрофотограф из Новосибирска показал тень Ио на Большом Красном Пятне Юпитера

Фотографу из Новосибирска удалось застать проход Ио над БКП Юпитера.

В новосибирской области было зафиксировано необычное явление на Юпитере, ночью с 21 на 22 сентября. Астрофотограф Алексей Поляков поделился своими кадрами на собственной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Поляков описал происходившее так: "В ночь с 21 на 22 на Юпитере было интересно! Сначала Ганимед улетает вправо от планеты, затем слева в кадр влетает Ио, на самом Юпитере при этом из-за "горизонта" выходит Большое Красное Пятно (БКП) и тень Ио начинает скользить по нему, немного опережая по скорости!"

Поляков отметил, что при наблюдениях он вспомнил 1997 год, когда мечтал приобрести настоящий телескоп и увидеть облачный покров Юпитера. Однако, он с сожалением заметил, что на фильтре оказалась пылинка, которая заметна на разных кадрах.

Астрофотограф отснял 380 гигабайт материала во время наблюдений.