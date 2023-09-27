Чемпионат педагогических компетенций «Включатель»: обучение, практика и соревнования

В Новосибирском государственном педагогическом университете стартует уникальное мероприятие – финал чемпионата педагогических компетенций «Включатель». Чемпионат педагогических компетенций «Включатель» – это мероприятие, призванное подготовить будущих педагогов через обучение у лучших молодых преподавателей, интенсивную практику и конкурсные испытания. Мероприятие реализуется в течение трех месяцев. Проект поддержан «Росмолодежь. Гранты».

«В мае 2023 года мы сделали первый пробный шаг и организовали чемпионат педагогических компетенций для учеников психолого-педагогических классов в Новосибирске. Успех первого опыта вдохновил нас на расширение проекта: теперь мы готовим чемпионат для всех педклассов НСО, а также для студентов педколледжей. Скоро в НГПУ состоится финал чемпионата, мы гордимся преемственностью в данном мероприятии. Победительница прошедшего триатлона Алёна Курманова примет активное участие в организации этого мероприятия», — отмечает наставник проекта, завкафедрой педагогики и психологии детского отдыха ИНО НГПУ Елена Владимировна Богданова.

Экспертом чемпионата станет Алёна Курманова, победительница триатлона педагогических компетенций и выпускница психолого-педагогического класса. Девушка подчеркивает, что ее победа была результатом тесного взаимодействия с командой, и это доказывает, что современное образование основывается на сотрудничестве и взаимопомощи.

«Никакое дело нельзя хорошо сделать, если неизвестно, чего хотят достигнуть» — так сказал А.С. Макаренко. Перед тем как приступить к выполнению задачи, задайте вопрос: «Для чего я это делаю?». Установите цель, визуализируйте успешное завершение задачи, сосредоточьтесь, и вы обязательно достигнете результата!» — советует Алёна Курманова.

Чемпионат включает в себя 3 блока, каждый из которых призван расширить горизонты и подготовить будущих педагогов к современным вызовам:

— Образовательный блок.

— Блок профессиональных проб.

— Конкурсный блок.

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