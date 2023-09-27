Дело сына экс-депутата о смертельном ДТП в центре Новосибирска дошло до суда

Сын экс-депутата Александр Бушков предстанет перед судом в Новосибирске.

В Новосибирске перед судом предстанет 21-летний сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков, который пьяный сел за руль и насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, 14 апреля Бушков выпил алкоголь и сел в автомобиль «GEELY TUGELLA». Двигаясь по Октябрьской магистрали, он решил проскочить на красный сигнал светофора на огромной скорости и насмерть сбил женщину. После этого он скрылся во дворе.

Уголовное дело будет рассмотрено в Центральном районном суде.

Напомним, пьяный Бушков заявил, что выпил после ДТП, якобы из-за стресса.

Его знакомые рассказали, что сам Александр любил выпивку и "куражить". Автомобиль, на котором он сбил женщину, подарил его папа — Бушков Николай, являющийся экс-депутатом Алтайского края. Он проходит по делу о незаконной вырубке леса. Ущерб составил около 100 млн рублей.

Кроме этого, погибшая в результате аварии на улице Серебренниковской Инна шла на работу. Она работала на депутата Мамедова.