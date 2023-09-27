День воспитателя 27 сентября 2023 года: новые картинки и открытки, стихи для дошкольных работников

В России 27 сентября отмечают День воспитателя, посвящённый всем дошкольным работникам. Сиб.фм присоединяется к поздравлениям представителей сферы образования и публикует подборку открыток, картинок и стихотворений в честь праздника.

Не каждый человек найдёт

К ребенку правильный подход,

А воспитателю дано

Всегда с детьми быть заодно!

Играть, учиться и гулять,

Стихи читать и танцевать,

Одеть, раздеть и накормить,

И поругать, и похвалить.

И взрослые, и малыши

Желают вам от всей души

Улыбок, смеха и добра,

Пусть с вами будет жизнь щедра!

Пусть только в радость будет труд,

Пусть уважают вас и чтут,

Здоровья вам на всё хватает,

И сил работа прибавляет!

Поздравляем в этот праздник

Всех, кто, не жалея сил,

Нашим деткам помогает

Познавать прекрасный мир.

Вам желаем мы здоровья,

И терпенья, и добра,

Счастья, и удачи море,

И душевного тепла!

Поздравляем наших любимых, дорогих и уважаемых воспитателей, нянечек и всех тех, кто работает с нашими детками. Спасибо вам за то, что вы дарите нашим малышам свое тепло, заботу и ласку. Спасибо за ваше бесконечное терпение, душевную доброту и тактичную мудрость. Мы желаем, чтобы в ваших домах всегда была такая же теплая и благоприятная обстановка, как в стенах нашего любимого детского сада. Пускай у вас в жизни будет только солнечное настроение, отменное здоровье и нескончаемое благополучие. С праздником!