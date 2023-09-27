День воспитателя 27 сентября 2023 года: новые картинки и открытки, стихи для дошкольных работников

В России 27 сентября отмечают День воспитателя, посвящённый всем дошкольным работникам. Сиб.фм присоединяется к поздравлениям представителей сферы образования и публикует подборку открыток, картинок и стихотворений в честь праздника.
Не каждый человек найдёт
К ребенку правильный подход,
А воспитателю дано
Всегда с детьми быть заодно!
Играть, учиться и гулять,
Стихи читать и танцевать,
Одеть, раздеть и накормить,
И поругать, и похвалить.
И взрослые, и малыши
Желают вам от всей души
Улыбок, смеха и добра,
Пусть с вами будет жизнь щедра!
Пусть только в радость будет труд,
Пусть уважают вас и чтут,
Здоровья вам на всё хватает,
И сил работа прибавляет!
Поздравляем в этот праздник
Всех, кто, не жалея сил,
Нашим деткам помогает
Познавать прекрасный мир.
Вам желаем мы здоровья,
И терпенья, и добра,
Счастья, и удачи море,
И душевного тепла!
Поздравляем наших любимых, дорогих и уважаемых воспитателей, нянечек и всех тех, кто работает с нашими детками. Спасибо вам за то, что вы дарите нашим малышам свое тепло, заботу и ласку. Спасибо за ваше бесконечное терпение, душевную доброту и тактичную мудрость. Мы желаем, чтобы в ваших домах всегда была такая же теплая и благоприятная обстановка, как в стенах нашего любимого детского сада. Пускай у вас в жизни будет только солнечное настроение, отменное здоровье и нескончаемое благополучие. С праздником!