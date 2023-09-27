Депутат Александр Аксёненко рассказал о торжественном прибытии голгофы из Новосибирска в Луганский монастырь накануне Крестовоздвижения

Известный политик, лидер новосибирских справедливороссов и депутат Государственной Думы РФ, Александр Аксёненко рассказал о ценном подарке, который новосибирцы вручили верующим в Луганщине, а также об интересном новом духовно-нравственном направлении проекта «УАЗ на Донбасс».

По словам политического деятеля, он наряду с заместителем по региональному отделению Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергеем Шиловым и его товарищем Сергеем Мажириным этим летом посещали ЛНР. Именно там на подворье Свято-Вознесенского мужского монастыря был передан образ святителя Николая Чудотворца. Известно, что ранее икона была отреставрирована в Новосибирске.

В процессе передачи изображения иконы, настоятель обители попросил о помощи в организации доставки и большого напольного креста, так называемой голгофы. Именно так возникла идея нового духовно-нравственного направления проекта «УАЗ на Донбасс». Александр Аксёненко оказал финансовую помощь, осуществив оплату транспортных расходов для доставки голгофы в монастырь. К слову, везли крест в автоприцепе. На место он был доставлен в целости и сохранности.

«Несколько месяцев новосибирские мастера трудились над этим крестом. Материал – кедр. Размер: почти три метра на полтора. Плюс подставка около полуметра. В нижней части креста врезан медальон с камнем от Гроба Господня – великая святыня!» – поделился Александр Аксёненко

К слову, голгофу в ЛНР уже используют в богослужениях. На месте встречали ее торжественно. После богослужения всех участников поездки поблагодарили за помощь.

Известно, что кроме голгофы, в ЛНР были доставлены и иконы, собранные верующими из Тогучинского района в память о преподобном Серафиме Саровском (Новосибирская область). Несколько десятков икон появились в храмах Луганщины, а некоторые образы попали даже на передовую — в полевые храмы военных подразделений. Например, одну из икон доставили к казачьему отряду «Сибирь» бригады Добровольческого штурмового корпуса (ДШК).

Помимо элементов храмового интерьера и икон, вместе с голгофой в прицепе волонтеры также доставили стандартный гуманитарный набор: адресные посылки для бойцов, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, одежду, антитепловизионные накидки, старые баннеры, подарки для детей и несколько тысяч упаковок сухих душей, изготовленных волонтёрами из тогучинской группы «Тепло солдатам».

Несколько дней до своего отъезда участники проекта «УАЗ на Донбасс» отправили в ЛНР ещё один автомобиль: «УАЗ Патриот», который был приобретен для передвижения по сложным дорогам в интересах одного из подразделений новосибирских разведчиков. Этот «УАЗ Патриот» является уже шестым автомобилем, переданным в рамках проекта.

Известно, что поддержка будет продолжена. Отметим, что данная миссия имеет не только духовное значение, но и помогает в решении других важных проблем, таких как доставка гуманитарной помощи и оказание услуг населению.